ABD'nin Georgia eyaletinde 10 bin kişi kapasiteli göçmen gözaltı merkezi projesi iptal edildi

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), Georgia eyaletindeki bir deponun 10 bin kişi kapasiteli göçmen gözaltı merkezine dönüştürülmesine yönelik planları iptal ettiği bildirildi.

CNN'in yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, DHS'nin eyaletin Social Circle bölgesinde bir göçmen gözaltı merkezi kurma planlarına ilişkin gelişmeler yer aldı.

Haberde, DHS'nin bölgedeki bir depoyu göçmen gözaltı merkezine dönüştürme planından vazgeçtiği belirtildi.

Yerel yetkililer ayrıca, söz konusu mülkün satılıp satılmayacağı ya da başka bir amaçla kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bir bilgi edinemediklerini aktardı.

Bölge nüfusunun yaklaşık 2 katı tutukluyu barındırması öngörülen göçmen gözaltı merkezine ilişkin planlar, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştı.