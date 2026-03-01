ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Lincoln'ün Vurulduğu İddiası Doğru Değil
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun USS Abraham Lincoln uçak gemisinin balistik füzelerle vurulduğu yönündeki iddiasını reddetti, geminin hedef alınmadığını açıkladı.
(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) USS Abraham Lincoln uçak gemisinin balistik füzelerle vurulduğu yönündeki iddiasını yalanladı.
CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun USS Abraham Lincoln'ün balistik füzelerle vurulduğu yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Komutanlık, geminin hedef alınmadığını ve fırlatılan füzelerin uçak gemisine yaklaşmadığını bildirdi.
Açıklamada, "USS Abraham Lincoln, CENTCOM'un İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaya yönelik aralıksız harekatına destek kapsamında uçak kaldırmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.