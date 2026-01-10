ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı Şeybani ile Şam'da görüştü

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle bir araya gelerek Halep'teki son gelişmeleri ve Suriye'nin geçiş sürecinde izlenecek genel yolu görüştüklerini belirtti.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Halep kentindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve ekibiyle bir araya gelerek Halep'teki son gelişmeleri ve Suriye'nin tarihi geçiş sürecinde izlenecek genel yolu görüştüğünü aktaran Barrack, "Başkan Trump, bu anı yeni bir Suriye için çok önemli bir fırsat olarak görüyor. Arap, Kürt, Dürzi, Hıristiyan, Alevi, Türkmen, Asuriler ve diğerleri dahil tüm toplulukların saygı ve haysiyetle muamele gördüğü, yönetim ve güvenlik kurumlarına anlamlı bir şekilde katıldıkları birleşik bir ülke. Bu fırsatın farkında olarak, Suriye'ye ilerleme şansı vermek için yaptırımları kaldırmayı kabul etti." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, ABD'nin, Suriye'nin geçiş sürecini memnuniyetle karşıladığını ve Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki Suriye hükümetine, "ülkeyi istikrara kavuşturmak, ulusal kurumları yeniden inşa etmek ve tüm Suriyelilerin barış, güvenlik ve refah arzularını gerçekleştirmek için gösterdiği çabalarda" destek verdiğini vurguladı.

Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, şöyle devam etti:

"ABD, DEAŞ'ı yenmek ve Suriye'de istikrarı teşvik etmek için uzun süredir çaba göstermektedir. Bu çabalar arasında, terörle mücadelede kalıcı kazanımlar elde edilmesinde önemli rol oynayan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ortaklığımız ve Doğal Kararlılık Operasyonu (OIR) da bulunmaktadır. Bu bağlamda, Suriye hükümeti, Kürtlerin haklarını koruyan ve Suriye'nin birliğini ve egemenliğini güçlendiren bir şekilde SDG güçlerini ulusal kurumlara dahil etmek için bir çerçeve sağlayan, SDG ile Mart 2025'te imzalanan entegrasyon anlaşmasına bağlılığını yeniden teyit etmiştir. Bu anlaşmanın şartlarına aykırı görünen Halep'teki son gelişmeler derin endişe kaynağıdır. Tüm tarafları azami itidal göstermeye, düşmanlıkları derhal durdurmaya ve Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde imzalanan anlaşmalar uyarınca diyaloğa dönmeye çağırıyoruz."

Barrack, şiddetin, Esed rejiminin düşüşünden bu yana elde edilen ilerlemeyi tehlikeye atma riski taşıdığını ve hiçbir tarafın çıkarına olmayan dış müdahaleye yol açtığını söyledi.

Rubio'nun ekibinin, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında yapıcı bir işbirliğini kolaylaştırmaya hazır olduğunu dile getiren Barrack, "Bu işbirliği, Suriye'nin birliğini saygı duyan, tek egemen devlet ilkesini savunan ve tek bir meşru ulusal ordu hedefini destekleyen kapsayıcı ve sorumlu bir entegrasyon sürecini ilerletmeyi amaçlamaktadır. Hedef, egemen, birleşik, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde, tüm halkına eşitlik, adalet ve fırsatlar sunan bir Suriye olmaya devam etmektedir. Suriye'nin komşularını ve uluslararası toplumu bu vizyonu desteklemeye ve bunun gerçeğe dönüşmesi için gerekli işbirliği ve yardımı sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.