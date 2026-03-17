ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, "Suriye'nin Lübnan'a asker göndermeye teşvik edildiği" iddiasını yalanladı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Barrack, bu haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "ABD'nin, Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "ABD'nin, Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği" yönündeki iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

Büyükelçi Barrack, "ABD'nin, Suriye'yi Lübnan'a asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki haberler yanlış ve gerçeğe aykırıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
