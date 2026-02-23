ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Irak Başbakanı Sudani ile görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinin verimli geçtiğini belirterek, Irak'ta istikrar sağlanmasına yönelik politika ve uygulamalarla uyumlu etkili bir liderliğin ortak hedefler için önemli olduğunu bildirdi.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Irak Başbakanı Sudani ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Sudani ile verimli bir görüşme yaptıklarını aktaran Barrack, görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede barış ve refahı sağlama isteği ve planıyla uyumlu, Irak'ın egemen, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek inşa etmeye yönelik süren hedef ve amaçlarının ele alındığını kaydetti.

Barrack, "Irak ve Irak halkı için daha fazla istikrar sağlanmasına yönelik politika ve uygulamalarla uyumlu, etkili bir liderliğin gerekliliği, ortak hedeflerimizin anahtarıdır." ifadesini kullandı.