ABD, protesto ihtimali nedeniyle Nijerya'daki Büyükelçiliğinde rutin işlemleri geçici olarak durdurdu

ABD'nin Nijerya misyonu, başkent Abuja'da protesto ihtimali nedeniyle büyükelçilikte yürütülen rutin faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Misyon tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD Abuja Büyükelçiliğinin geçici olarak rutin hizmet vermeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Abuja'da protesto ihtimali nedeniyle ABD Büyükelçiliği 9 Mart 2026 Pazartesi gününe kadar rutin işlemler için kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Büyükelçiliğin, 4 ve 5 Mart tarihlerinde planlanan vize randevuları ile 5 Mart'taki Amerikan Vatandaş Hizmetleri randevularının gelecek haftaya ertelendiği kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre büyükelçiliğin kararı, başkentte planlanan gösteriler nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından alındı.

Şii grubu olarak bilinen Nijerya İslami Hareketi (IMN) destekçileri, İran'a destek amacıyla ülkenin Niger, Sokoto, Kaduna, Yobe, Bauchi, Gombe ve Lagos eyaletlerinde protestolar düzenliyor.

Söz konusu protestolar, İran lideri Ali Hamaney'in hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından düzenleniyor.

Güvenlik güçlerinin başkentte yoğun şekilde konuşlandırıldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.