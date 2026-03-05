Haberler

ABD, protesto ihtimali nedeniyle Nijerya'daki Büyükelçiliğinde rutin işlemleri geçici olarak durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Nijerya misyonu, Abuja'da planlanan protestolar nedeniyle büyükelçilikte rutin faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Vize ve vatandaş hizmetleri randevuları ertelendi.

ABD'nin Nijerya misyonu, başkent Abuja'da protesto ihtimali nedeniyle büyükelçilikte yürütülen rutin faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Misyon tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD Abuja Büyükelçiliğinin geçici olarak rutin hizmet vermeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Abuja'da protesto ihtimali nedeniyle ABD Büyükelçiliği 9 Mart 2026 Pazartesi gününe kadar rutin işlemler için kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Büyükelçiliğin, 4 ve 5 Mart tarihlerinde planlanan vize randevuları ile 5 Mart'taki Amerikan Vatandaş Hizmetleri randevularının gelecek haftaya ertelendiği kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre büyükelçiliğin kararı, başkentte planlanan gösteriler nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından alındı.

Şii grubu olarak bilinen Nijerya İslami Hareketi (IMN) destekçileri, İran'a destek amacıyla ülkenin Niger, Sokoto, Kaduna, Yobe, Bauchi, Gombe ve Lagos eyaletlerinde protestolar düzenliyor.

Söz konusu protestolar, İran lideri Ali Hamaney'in hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından düzenleniyor.

Güvenlik güçlerinin başkentte yoğun şekilde konuşlandırıldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Adam Abu
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Herkes onu gerçek sanıyor: Sosyal medyada 1 milyon takipçiye yaklaştı

Buna inanan 800 bin kişi var