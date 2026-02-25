İsrail, ABD'nin Batı Şeria'daki yerleşimlerde konsolosluk hizmeti verme kararını memnuniyetle karşıladı

İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinin, Filistin topraklarını gasbeden ve ABD vatandaşlığı da bulunan İsraillilere işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 2 ayrı yasa dışı yerleşim yerinde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurması İsrail'i memnun etti.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ikamet ettiği Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimleri Efrat ile Betar Illit'te haftanın belirli günlerinde Filistin topraklarını gasbeden ve ABD vatandaşlığı da İsraillilere konsolosluk hizmeti vereceğini duyurdu.

ABD Büyükelçiliği, ilk olma özelliği taşıyan bu kararın "tüm Amerikalılara ulaşma çabası" kapsamında alındığını savundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin aldığı karardan dolayı memnuniyetini bildirdi.

Açıklamada, Batı Şeria'da ABD vatandaşlığı da bulunan ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik konsolosluk hizmetlerinin genişletilmesi kararının "tarihi olduğu" ve memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Efrat ve Betar Illit isimli yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan ABD vatandaşlığı bulunan İsraillilere konsolosluk hizmeti götürülmesi kararından dolayı ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'ye teşekkür edildi.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere verdiği destekle bilinen Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia eden Huckabee, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

