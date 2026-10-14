ABD, büyükelçi adayının reddi üzerine Nikaragua'daki maslahatgüzarı geri çağırdı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Nikaragua büyükelçiliğine aday gösterdiği kişinin kabul edilmemesi üzerine Nikaragua'daki maslahatgüzarı Elias Baumann'ı geri çağırdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Nikaragua Büyükelçisi olması için aday gösterilen Natasha Franceschi'nin Nikaragualı yetkililerce reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, Nikaragualı yetkililerin "verimli diplomatik diyaloğa girmeye tamamen isteksiz olduklarını gösterdiği" ve "karşılıklı saygı söylemlerinin ikiyüzlü olduğu" savunuldu.

Nikaragua tarafının bu adımı üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimat verdiği ifade edilen açıklamada, maslahatgüzar Baumann'ın "kritik istişareler" için başkent Washington'a geri çağrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA