ABD Beyrut Büyükelçiliği, Husiler nedeniyle Lübnan'a seyahat uyarısını yineledi

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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Yemen'deki İran destekli Husilerin bölgede silahlı saldırı düzenleme ihtimalinin artması ve İran'ın bölgedeki ABD'li yetkilileri hedef alma çabaları nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a "seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, seyahat uyarısının güncellendiği ancak uyarı seviyesinde ve risk göstergelerinde değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD vatandaşlarına suç, terör, kaçırılma, kara mayınları ve silahlı çatışma riskleri nedeniyle" Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısı yinelendi.

Husilerin daha önce Suudi Arabistan'daki sivil havalimanları ve kritik altyapıya saldırılar düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bu saldırıların sivillerin hayatını kaybetmesine ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların hızla bölgenin ötesine yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Güvenlik riskleri nedeniyle ABD yönetiminin Lübnan'daki vatandaşlarına acil durumlarda yardım sağlama kapasitesinin sınırlı olduğu bildirilen açıklamada, Lübnan hükümetinin ani şiddet olayları ve silahlı çatışmalar karşısında ABD vatandaşlarının güvenliğini garanti edemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, başkent Beyrut dahil ülke genelinde insansız hava aracı ve füze saldırılarının yaşanabileceği, ticari uçuşların ve uluslararası havalimanına ulaşımın aksayabileceği uyarısında bulunuldu.

Lübnan'ın güneyi, Suriye sınırı, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve mülteci kampları yüksek riskli alanlar arasında sıralanırken, bu bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarına derhal ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA