ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek

ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in tamamen işgal etmek için kara harekatı başlattığı Gazze'ye ilişkin açıklama yaptı. İngiltere Başbaşkanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuşan Trump yaptığı açıklamada, "Sorun karmaşık ama çözülecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Sorun karmaşık ama çözülecek" açıklamasında bulundu.

İsrail'in tamamen işgal etmek için kara harekatı başlattığı Gazze'de bilanço her geçen gün ağırlaşırken; ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SORUN KARMAŞIK AMA ÇÖZÜLECEK"

İngiltere Başbaşkanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında "İsrail- Gazze sorunu çok karmaşık ama çözülecek" diyen Donald Trump, Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan İngiltere'ye de tepki gösterdi. Trump yaptığı açıklamada, "Biz de Gazze savaşın bitmesini istiyoruz. Filistin'in tanınmasını istemiyoruz. İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var. İngiltere'ye Filistin'i tanıma kararında katılmıyoruz" dedi.

"PUTİN BENİ YÜZÜSTÜ BIRAKTI"

Basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Trump, "Rusya Lideri Putin beni yüzüstü bıraktı, büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ukrayna-Rusya savaşında Rus askerleri, Ukraynalılardan daha çok ölüyor. 7 savaşı bitirdik, umarım Ukrayna da biter" ifadelerini kullandı.

"AFGANİSTAN'DAN AYRILACAĞIZ"

Afganistan'daki ABD varlığına ilişkin de konuşan Trump, "Afganistan'a hiç girmemeliydik, Afganistan'dan ayrılacağız ama onurumuzla. Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, Çin'in nükleer silahlarını yaptığı yerin bir saat uzağında olması" sözlerini sarf etti.

"FİLİSTİN'İ TANIMA KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"

Trump'ın ardından konuşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi. "Filistin'i tanıma konusunda çalışıyoruz" diyen İngiltere Başbakanı, "Gazze'ye acil yardım edilmeli" dedi.

"Trump'la Ukrayna'nın savunmasına vereceğimiz desteği artırmanın yollarını konuştuk" diyen Starmer, "Bugün savunmamızı nasıl güçlendirebileceğimizi, Ukrayna'yı nasıl daha fazla destekleyebileceğimizi ve Putin'in kalıcı bir barış anlaşmasına varması için üzerindeki baskıyı nasıl kararlı bir şekilde arttırabileceğimizi ele aldık. Barış ve yol haritası konusunda kesinlikle hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, saldırılarında yeni bir aşamaya geçmiş; 16 Eylül'de Gazze'nin tamamen işgal edilmesi için kara harekatına başlamıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
