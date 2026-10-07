Haberler

ABD Başkanı Trump, Rusya'daki salgın için Putin ile telefon görüşmesi yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'daki salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayarlanmış telefon görüşmesi bulunduğunu ve çok yakında görüşeceklerini söyledi. Trump, ABD istihbaratının değerlendirmesine ilişkin yarın rapor açıklayabileceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'daki salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok yakında görüşeceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Baltimore kentinde düzenlenen bir etkinliğin ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya'daki salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Ayarlanmış bir telefon görüşmemiz var. Çok yakında görüşeceğiz." yanıtını verdi.

ABD istihbarat kurumlarının salgına ilişkin değerlendirmesinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Trump, "Şu ana kadar konuyla yakından ilgileniyoruz. Muhtemelen bu konuda yarın bir rapor açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'daki salgın

Rusya'da İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir vebayla mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş

Bakan Gürlek bunu ilk kez açıkladı! Kurtlar Vadisi'nde çarpıcı detay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çaykur Rizesporlu Attila Mocsi'den Fenerbahçe'ye gözdağı

Rize'nin yıldızından Fenerbahçe'ye gözdağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Hind Rajab’ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli aileyi kabul etti
Güzellik kraliçesinin korkunç ölümü: Yeğeninin saçını tararken yıldırım çarptı

Başına gelen milyonda bir yaşanmaz: Güzellik kraliçesinin acı sonu

Gözler yarın Meclis'te! Cevdet Yılmaz fon soruşturmasını anlatacak

Cevdet Yılmaz Meclis'e geliyor! Vekillere kritik konuyu anlatacak
İstanbul'da forex dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da dev operasyon! 100'e yakın kişi gözaltında
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest

Tası tarağı toplayıp gitmişti, akıbeti belli oldu

Diyarbakır sağanak hayatı durma noktasına getirdi, araçlar çukurlara düştü

Ev ve iş yerlerini sular bastı, araçlar çukurlara düştü