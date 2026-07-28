Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Buluştu

Abd Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile hem Netanyahu hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmenin "verimli ve olumlu" geçtiğini belirtti.

Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

İsrail Başbakanlık Ofisinin paylaştığı fotoğraflara göre, Netanyahu-Trump görüşmesine ABD yönetiminden Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da aralarında bulunduğu üst düzey isimler katıldı.

Netanyahu'ya protesto

Öte yandan Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık bir grup, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti.

Abd Başkanı Trump, açıklamalarında Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini kameralar önünde dile getirmişti.

Trump, dünkü açıklamasında, Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı çıkan Netanyahu'ya, "Kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." diye yanıt vermişti.

Abd Başkanı, bugünkü açıklamasında da, İran'daki Kaz Dağı'nın hedef alınması konusunda, "Bibi'nin (Netanyahu) bunu açıktan duyurduğunu gördüm. Ben de, 'Neden bunu sadece bana söylemiyorsun? Neden bunu tüm dünyaya duyurmak zorundasın?' dedim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA