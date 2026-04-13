ABD Başkanı Trump'ın Papa hakkındaki sözleri İtalya'da tepki çekti

Abd Başkanı Donald Trump'ın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya yönelik sert eleştirileri, İtalyan siyasetinde iktidar ve muhalefet cepheleri ile İtalya Katolik Kilisesi'nde tepkilere yol açtı.

Son dönemde savaş karşıtı açıklamalarıyla dikkati çeken Papa 14. Leo'yu sert ifadelerle eleştiren Trump'ın dünkü açıklamalarına, Vatikan'ın komşusu İtalya'dan tepki geldi.

Başbakan Giorgia Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın açıklamalarına değinmeden, Papa'nın barış mesajlarının önemine işaret eden açıklamalar yaptı.

Ülkede geçen yıl Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, bu sabah televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Milyarlarca Katolik için barışın sembolü ve manevi rehber olan Papa'ya saldırmak, faydalı veya akıllıca bir şey gibi görünmüyor." dedi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein ise Papa'ya dayanışmasını belirterek, "Papa'ya yönelik saldırılar ve tehditlerle Başkan Trump, şimdiye kadar kendisini karakterize eden kibirli tutumunu artık tahammül sınırlarının ötesine taşımaktadır. Barışa, diyaloğa ve insan onuruna yaptığı güçlü çağrı nedeniyle Papa'ya hakaret etmek son derece ciddi bir eylemdir. Bu, özgür seslere tahammül edemeyenlerin baskıcı kültürünü açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Eski başbakanlardan ve muhalefetteki Italia Viva Partisinin lideri Matteo Renzi de "La7" kanalına yaptığı açıklamada, önceki yıllarda mitinglerde "Ben anneyim, ben Hristiyan'ım" vurgusu yapan Başbakan Meloni'yi eleştirerek, "Hristiyan anneler, kadınlar nerede? Trump, Papa hakkında bunları söylediğinde neden çıkıp Trump'ın utanması gerektiğini söylemiyorlar? Vatikan'la bile kavga etmeyi başardı, bu onun her türlü hayalin ötesinde olduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı.

İtalya'da Katolik Kilisesi'nin en üst organı olan İtalya Piskoposlar Konferansından (CEI) yapılan açıklamada da CEI'nin ABD Katolik Piskoposlar Konferansı Başkanı Başpiskopos Paul Coakley'nin "Papa 14. Leo'nun bir siyasetçi veya Trump'ın rakibi olmadığını" belirten açıklamasına katıldığı bildirildi.

CEI açıklamasında, Papa'nın çatışma günlerinde diyaloğa ve sorumluluğa yönelik çağrı yaptığı vurgulanarak, "İtalya kiliseleri, Papa'ya olan yakınlıklarını ve sevgilerini yineliyor. Herkesin ona ve hizmetine saygı duymasını umuyor." ifadesi kullanıldı.

Meloni: "Başkan Trump'ın, Papa'ya yönelik sözlerini kabul edilemez buluyorum"

Sabah saatlerinde Papa'nın bugün başlayan Afrika ziyaretinin "başarılı geçmesi" ve "barışa katkıda bulunması" temennisini içeren yazılı açıklama yapan ancak Trump'ın Papa'ya yönelik sözlerine değinmeyen Başbakan Meloni, akşamüstü kısa bir yazılı açıklama daha yaptı.

Başbakanlığın paylaştığı açıklamada Meloni, ilk açıklamasının aksine doğrudan Trump'a ithafen şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabahki açıklamalarımın anlamının açık olduğunu düşünmüştüm ancak bunu daha da açık şekilde tekrar ediyorum, Başkan Trump'ın Papa'ya yönelik sözlerini kabul edilemez buluyorum. Papa, Katolik Kilisesi'nin başıdır ve barış çağrısında bulunması ve her türlü savaşı kınaması doğru ve normaldir."

Trump'ın Avrupa siyasetindeki yakın müttefiklerinden biri olarak görülen Meloni, gün boyu muhalefet partilerince, Papa'ya sarf ettiği sözlerden ötürü Abd Başkanı'na bir şey demediği için eleştirildi.

La Repubblica gazetesi de Meloni'nin "uzun sessizliğinin ardından Trump'ın Papa 14. Leo hakkındaki sözlerini kınadığını" belirtti.

Vatikan ve ABD ilişkilerinde tansiyon son dönemde yükseldi

Vatikan-ABD ilişkilerinin gerildiğine dair ilk sinyal, ay başında çıkan bir haberle gündeme gelmişti.

ABD merkezli yayın organı "The Free Press"in 6 Nisan'daki haberinde, Papa 14. Leo'nun, ocak ayındaki konuşmasında, "güce dayalı diplomasiyi" eleştirmesi nedeniyle ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Elbridge Colby'nin, o tarihte Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapan Kardinal Christophe Pierre'i sert şekilde uyardığı ileri sürülmüştü.

Bu haber, geçen hafta her iki ülke tarafından yalanlansa da ABD-Vatikan ilişkilerinde "tansiyonun yükseldiği" şeklinde yorumlanmıştı.

Bunun üzerinden çok geçmeden Papa 14. Leo'nun, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken Aziz Petrus Bazilikası'ndaki barış duası etkinliğinde, "Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti.

Basında, Papa'nın bu sözlerinin, hiç isim vermemesine karşın Trump'a yönelik olduğu yorumlarına yer verilmişti.

Papa'nın sözlerinin ardından ABD Başkanı Trump da dün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Papa 14. Leo'nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuş, Papa'nın bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

Trump, ayrıca basına yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ABD'ye büyük miktarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller ve uyuşturucu satıcıları dahil hapishanelerini ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasının kötü bir şey olduğunu düşünen bir Papa istemiyorum ve ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum. Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı."

Trump, eleştirilerinin ardından kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden bir görsel de paylaşmıştı.

Papa 14. Leo ise Trump'ın bu sözlerine yönelik, 13 Nisan'da Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok." demişti.