ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katıldı

Abd Başkanı Donald Trump, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Washington'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Abd Başkanı Trump, Washington'daki Ulusal Katedral'de düzenlenen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı cenaze töreninde Graham'ın anısına bir konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Graham ile özellikle son 10 yıldır yakın arkadaş olduklarını ve bundan memnuniyet duyduğunu anlatan Trump, Graham'ın ülkesini korumak adına "şahin" bir tutuma sahip olduğunu belirtti.

Abd Başkanı, Graham için, "Son derece şahin bir tutuma sahipti. Size şunu söyleyeyim, hoşuna gitmeyen bir savaş görmemişti ama bunu ülkemizin iyiliği için istiyordu." ifadelerini kullandı.

Trump, "30 yılı aşkın bir süredir, bu başkentte Lindsey Graham'ın haberi olmadan önemli hiçbir olay yaşanmadı. Cumhuriyetçilerin tarihindeki en olağanüstü dönemde, Graham'ın söz hakkı olmadan hiçbir tasarı kanunlaşmadı." diye konuştu.

Graham'in Washington'daki cenaze töreninin ardından memleketi Güney Carolina'ya götürüleceği ve 29 Temmuz Çarşamba günü ailesi tarafından düzenlenecek özel bir törenle defnedileceği açıklandı.

İsrail ve Ukrayna'ya verdiği güçlü destekle bilinen Graham, hayatını kaybetmeden 1 gün önce Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'in, 11 Temmuz gecesi "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA