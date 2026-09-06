Haberler

Trump'tan AfD zaferine grafik paylaşımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) birinci çıkmasının ardından seçim sonucunu gösteren grafik paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) birinci çıkmasının ardından seçim sonucunu gösteren grafik paylaştı.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, AfD'nin seçim galibiyetini gösteren grafiğe yer veren Trump, konuya ilişkin değerlendirmede bulunmadı.

Almanya'da sandık çıkış anketlerine göre 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde AfD, oyların yüzde 44,5'ini alarak birinci çıktı.

Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), üç yıllık soruşturmanın ardından 2 Mayıs 2025'te AfD'yi "kesin aşırı sağcı oluşum" şeklinde sınıflandırmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance konuya ilişkin açıklamasında "istihbarat kurumunun rekabette olan siyasi partiyi gayrimeşrulaştırmak için kullanılmasının çok tehlikeli olduğunu" belirterek BfV'nin bu kararını eleştirmişti.

Ayrıca Vance, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptığı konuşmada, Almanya'da siyasilerin AfD ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına, "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesiyle doğrudan atıfta bulunmuştu.

Kaynak: AA
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da bir kişi, mezarlıkta ağaca asılı halde ölü bulundu

Mezarlıkta dehşet! Ağaca asılı halde bulundu
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı

CHP mi YENİ Parti mi? Tarafını cezaevinden yazdığı mektupla belli etti
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu