ABD Başkanı Donald Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalamayı durdurmasını takdir ettiğini bildirirken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Trump, gecikmeye müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı 20 maddelik Gazze planını kısmen kabul ettiğini duyuran Hamas'e yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"HAMAS HIZLI HAREKET ETMELİ"

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in rehine takası ve barış anlaşmasına fırsat tanımak amacıyla bombalamaları geçici olarak durdurmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Hamas'ın 'hızlı olması gerektiğini' söyledi.

'Gecikmeyi asla tolere etmeyeceğini' belirten Trump, "Herkese adil davranılacak." dedi. ABD Başkanı, hızlı hareket edilmemesi durumunda "Yoksa bütün bahisler iptal olacak" ifadesini de kullandı.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in, rehine iadesi ve barış anlaşmasının tamamlanabilmesi için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum. Hamas hızlı hareket etmeli, aksi halde tüm bahisler bozulur.

Gecikmeye -ki birçok kişi bunun olacağını düşünüyor- ya da Gazze'nin yeniden tehdit oluşturacağı bir sonuca asla müsamaha göstermem.

Hadi bunu hızlı bir şekilde bitirelim. Herkes adil biçimde muamele görecek!"

NE OLMUŞTU?

Hamas, İsrail'in çekilmesi ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 20 maddelik Gazze planını kısmen kabul ettiklerini duyurmuştu.

Trump, Hamas'tan gelen yanıt sonrası yaptığı açıklamada kalıcı barışın kabul edildiğine inandığını bildirmişti.

Trump, İsrail'den bombalamayı durdurmasını istemiş; bu sayede esirleri alabileceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada Hamas'ın barışa hazır olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirmişti.

