ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor

ABD ve İran arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda yapılması planlanan kritik görüşmeler, Tahran yönetiminin masaya oturmayı reddetmesiyle başlamadan tıkandı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'ın müzakere teklifini geri çevirmesi üzerine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’ın İslamabad seyahatini iptal ettiğini ve bugün Washington’da kalacağını açıkladı.

ATEŞKESİN UZAMA İHTİMALİ ZAYIFLADI

İki ülke arasındaki gerilimi düşürmesi beklenen bu diplomatik girişimin başarısız olması, bölgede yarın sona erecek olan geçici ateşkesin geleceğini de belirsizliğe sürükledi.

TRUMP: GÜÇLÜ BİR POZİSYONDAYIZ

CNBC’ye konuşan Trump, İran ile yapılacak olası anlaşmaya değinerek, "İran ile iyi bir anlaşma yapacağız, ablukamız başarılı oldu” dedi. ABD’nin müzakere sürecinde avantajlı olduğunu belirten Trump, ateşkesin uzatılmasına sıcak bakmadığını ifade etti.

"BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK"

Trump açıklamasında İran’a yönelik askeri operasyonlara da değinerek, “Başka seçenekleri yok. Donanmalarını yok ettik. Hava Kuvvetleri’ni yok ettik. Liderlerini öldürdük. Hürmüz’ü biz kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN REST: YENİ KARTLAR OYNAMAYA HAZIRLANDIK

Trump'ın açıklamalarından sonra İran cephesinden ise "Trump, bir ablukayı dayatarak ve ateşkesi ihlal ederek, bu müzakere masasını – hayal gücünde – bir teslim masasına dönüştürmeye veya yenilenmiş bir savaşçılığı haklı çıkarmaya çalışıyor. Tehditlerin gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde, savaş alanında yeni kartlar oynamaya hazırlandık" çıkışı geldi.