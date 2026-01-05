Haberler

CNN: ABD Başkan Yardımcısı Vance'in evinde çıkan olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ohio eyaletindeki evinde meydana gelen adli olayda bir kişi gözaltına alındı. Vance ailesinin olay sırasında evde olmadığı belirtilirken, gözaltına alınan kişinin Vance ailesini hedef alıp almadığı araştırılıyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ohio eyaletindeki evinde adli bir olay yaşandığı ve 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Vance'in Ohio'daki evinde adli bir olay meydana geldi.

Güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinin ardından 1 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu kişinin eve girmediği belirtilirken, Vance ailesinin de olay esnasında evde olmadığı aktarıldı.

Gözaltına alınan kişinin Vance ailesini hedef alıp almadığı soruşturuluyor.

Öte yandan, yerel basındaki görüntülerde evin camlarının kırık olduğu görülürken, olayın mahiyetine dair detaylar henüz kesinleşmedi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Maduro'nun yatağından nasıl kaçırıldığının sırrı bu videoda gizli
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Vahşi cinayetin zanlısı detayları anlattı, mahkeme buz kesti
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi