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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Netanyahu'ya destek vermeyip ABD seçimlerine odaklandı

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ohio'daki mitingde 3 Kasım Kongre seçimlerine odaklandığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ne saldırdığını ne de destek verdiğini söyledi. Vance, Netanyahu'ya destek kararının ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yabancı ülke seçimlerine değil 3 Kasım'daki Kongre seçimlerine odaklandığını belirterek, "Bibi Netanyahu'ya saldırmıyorum, Bibi Netanyahu'ya destek de vermiyorum." dedi.

Vance, Ohio'da düzenlenen seçim mitingine katılarak, yaklaşan Kongre seçimleri için seçmenlerden oy istedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "İsrail'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek vermediği" şeklindeki açıklamalarını izah ederek, kendisinin odak noktasının sadece Amerikan seçimleri olduğunu vurguladı.

Hayatı boyunca sadece bir kez yabancı bir adayı (Macaristan) desteklediğini ve seçimlerin pek de iyi sonuçlanmadığını dile getiren Vance, artık bu tür bir destek açıklama davranışından kaçındığını belirtti.

Vance, önceliğinin; ABD'deki Cumhuriyetçi adayları desteklemek olduğuna işaret ederek, "Bibi Netanyahu'ya saldırmıyorum, Bibi Netanyahu'ya destek de vermiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda Amerikan seçim döngüsünün ortasındayız ve ben ABD'deki adaylarımızın seçilmesini sağlamaya odaklanmış durumdayım" diyen Vance, Netanyahu'ya destek verip vermeme kararının tamamen ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu aktardı.

JD Vance, "Bence nihayetinde önemli olan Başkan'ın desteği ve Başkan, kendi tercihlerine göre bu desteği nasıl vereceğine dair kararı kendisi verecek." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı.

Başkan Yardımcısı JD Vance ise dünkü açıklamasında, Netanyahu'ya destek verdiğini ifade etmekten kaçınarak, "Ben Amerikalı adayları destekliyorum ve ara seçimlerde odaklandığım konu bu. Dolayısıyla İsrail seçimlerine müdahil olmuyorum." demişti.

Kaynak: AA
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