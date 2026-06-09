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ABD Başkan Yardımcısı Vance, başkan yardımcılığı konutuna kümes ekletti

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington'daki resmi konutuna özel tasarım bir kümes ekletti ve bir düzine civciv aldı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, başkent Washington'da yer alan ABD Deniz Gözlemevi'ndeki başkan yardımcılığı konutuna kümes ekletip civciv aldı.

North Carolina merkezli bir firma tarafından Vance'e özel tasarım kümes hediye edildi.

Vance, kümesin ABD Deniz Gözlemevi'ndeki başkan yardımcılığı konutuna konulmasına karar verdi.

Konutun mimarisine benzer şekilde tasarlanan kümes için bir düzine civciv alındı.

ABD'de başkan yardımcıları, 1977'den bu yana Washington'daki ABD Deniz Gözlemevi arazisinde yer alan konutta ikamet ediyor ve göreve gelenler, burada kendi eklemelerini yapıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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