ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Müzakerelerin Sona Erdiğini Duyurdu
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin herhangi bir anlaşmaya varılmadan sona erdiğini açıkladı. İki taraf arasındaki görüşmelerin başarısızlığı, uluslararası ilişkilerde yeni bir belirsizlik yaratabilir. Vance, müzakerelerin durumu üzerine daha fazla bilgi paylaşmadı, ancak bu durumun ABD'nin İran politikası üzerindeki etkileri merak ediliyor.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıkladı
Kaynak: AA / Hakan Çopur