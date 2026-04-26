ABD basını, İsrail'in İran ile savaş sırasında BAE'ye hava savunma sistemleri ile asker gönderdiğini iddia etti

Güncelleme:
İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Demir Kubbe hava savunma sistemleri ve asker gönderdiği iddia edildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Demir Kubbe hava savunma sistemleri ve asker gönderdiği iddia edildi.

ABD merkezli Axios haber platformunun adı açıklanmayan iki İsrailli ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığı ileri sürüldü.

İran'ın BAE'yi diğer bölge ülkelerinden daha fazla hedef aldığı ve bu durumun Abu Dabi yönetiminin müttefiklerinden yardım istemesine yol açtığı öne sürüldü.

Axios'a konuşan yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini ileri sürdü.

BAE'nin ABD ve İsrail'den sonra Demir Kubbe hava savunma sisteminin kullanıldığı ilk ülke olduğunun altını çizen yetkililer, Demir Kubbe'nin BAE'ye atılan düzinelerce İran füzesini engellediğini iddia etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana hava savunma sistemlerinin toplam 550 balistik ve seyir füzesi ve 2 bin 200'den fazla İHA'ya müdahale ettiğini duyurmuştu.

Axios'un iddiasına ilişkin BAE ve İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

