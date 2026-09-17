ABD basını: İran'ın saldırılarında ABD'ye ait "en az iki MQ-1 İHA'sı" düşürüldü

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ABD'li yayın kuruluşu CBS News, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucu ABD'ye ait en az iki İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

CBS News televizyonunun, isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre İran unsurları son dönemde "en az iki Amerikan MQ-1 İHA'sını" düşürdü.

Hava araçlarının Orta Doğu bölgesinin neresinde düşürüldüğü ve olaya MQ-1 İHA'sının hangi varyantının karıştığı belirsizliğini koruyor.

MQ-1 Predator modelinin maliyeti 4 milyon dolarken MQ-1C Gray Eagle modelinin maliyeti 8-10 milyon doları buluyor.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin (CBO), şubat ayı sonunda İran'a karşı "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla başlatılan harekatın maliyetini incelediği ve bu hafta içinde yayımlanan raporunda marttan beri ABD'ye ait 24 adet MQ-9 Reaper'ın kaybedildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA