Suriye: ABD askerleri tamamen çekildi

Şam, ülkede konuşlu bulunan ABD askerlerinin tamamının Suriye dışına çıktığını bildirdi. Açıklamada, sürecin "iki hükümetin tam mutabakatıyla" gerçekleştiği vurgulandı.Suriye hükümeti, ülkede konuşlanmış ABD birliklerinin Suriye topraklarından tamamen çekildiğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanlığı, "ABD birliklerinin daha önce Suriye'de bulunduğu askeri tesislerin tamamen Suriye hükümetine devredildiğini" açıkladı. Bakanlık, üslerin devredilmesinin "çok profesyonelce ve iki hükümetin tam mutabakatıyla" gerçekleştiğini bildirdi.

Washington'dan ise henüz konuya ilişkin bir teyit gelmedi. Ancak ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi uluslararası gözlemciler tarafından bekleniyordu. Şubat ayında 30, 60 veya 90 gün içinde çekilme planlarına dair haberler çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da ilk görev döneminde, 2018'de Suriye'deki ABD askerlerinin tamamen çekilmesi gerektiğini dile getirmişti. Suriye'de konuşlu bulunan ABD askeri sayısının son olarak 900 ile 2 bin arasında değiştiği belirtiliyordu.

On binlerce hava saldırısı

Suriye'de, 2019'dan bu yana askeri anlamda yenilmiş kabul edilen terör örgütü IŞİD'e karşı uzun süre, Kürt grupları ile birlikte savaşan ABD ordusu, IŞİD'in ilan ettiği "halifeliği" yok etmek ve liderlerini öldürmek için müttefikleriyle birlikte on binlerce hava saldırısı düzenledi. Son yıllarda ABD ordusu, IŞİD liderlerinin yanı sıra İran'la müttefik milislere de saldırmaya devam etti.

Şam'dan yapılan açıklamada, çekilmenin ABD'nin ve Suriye'nin, ABD varlığının koşullarının -yani IŞİD'in yükselişinin- "temelden" değiştiği yönündeki ortak değerlendirmesiyle uyumlu olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Suriye devletinin günümüzde, diğer ülkelerin yardımıyla terörizmle mücadeleyi sürdürme konusunda "tamamen yetenekli" olduğu ifade edildi.

Çatışmalar devam ediyor

Çekilmeyle birlikte, ABD'nin savaşlarla yıpranmış bir ülkedeki yaklaşık on yıllık askeri varlığı da sona eriyor. ABD askerleri, son olarak birkaç üsse ve birçok küçük karakola konuşlanmıştı. Son aylarda Suriye hükümet güçlerinin, ülkenin kuzeydoğusunu, Kürt grupları yenerek ele geçirmesinin ardından, ABD birlikleri bu bölgelerdeki mevzilerinden çekilmişti.

Donald Trump, Kasım ayında Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Beyaz Saray'da kabul etmiş, bu ziyaret Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın 2024 yılı sonunda devrilmesinin ardından ABD ile Suriye arasındaki diplomatik yakınlaşmanın en üst seviyesi olmuştu.

ABD askeri konvoyu Ürdün yolunda

Şam'ın kuzeydoğusundaki bölge sakinleri, Perşembe günü ABD askeri araçlarından oluşan bir konvoyun Haseke vilayetinden Şam yönüne doğru ilerlediğini aktardı. Konvoyun buradan daha güneyde bulunan Ürdün sınırını geçmesinin beklendiği ifade ediliyor.

İran savaşının sonuçları, Suriye'de de kendini ekonomik baskı ve akaryakıt ithalatındaki kıtlık gibi etkenlerle açıkça hissettiriyor. Ancak komşu Irak'tan veya Körfez bölgesinden farklı olarak Suriye topraklarında yalnızca münferit saldırılar yaşandı.

ABD, Suriye'deki askeri gücünü çekiyor olsa da İran savaşı sebebiyle Ortadoğu'daki varlığını önemli ölçüde artırmış durumda. İlgili raporlara göre bölgede konuşlandırılan asker sayısı yaklaşık 50 bin. Bunların büyük kısmı savaş gemilerinde bulunuyor.

dpa / ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle