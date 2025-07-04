ABD Askeri Bölgeleri Genişletiyor: Meksika Sınırında 'Girilmez' Tabelaları
ABD ordusu, Meksika sınırındaki New Mexico ve Batı Teksas çöllerine yerleştirilen 'girilmez' tabelaları ile askeri bölgeleri genişletti. Pentagon, bu uygulamanın insan kaçakçılığına karşı güvenlik önlemlerini artırmak amacını taşıdığını belirtti. Ancak, yerel halk ve sivil toplum kuruluşları bu durumun ciddi endişelere yol açtığını ifade ediyor.
ABD ordusu, Meksika sınırındaki New Mexico ve Batı Teksas çöllerine binlerce "girilmez" tabelası yerleştirerek, sivil erişimine kısıtlanmış askeri bölgeler oluşturdu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, ülkenin güneydeki askeri varlığını artırmak amacıyla Meksika sınırının yaklaşık üçte birini kapsayacak şekilde yeni askeri bölgeler ilan edildiğini duyurdu.
Parnell, basına yaptığı açıklamada, Arizona'daki Barry M. Goldwater Hava Kuvvetleri Eğitim Alanı yakınlarında yer alan yaklaşık 225 kilometrelik federal arazi ile Teksas'ın güneyinde Rio Grande boyunca uzanan 400 kilometrelik bölgenin askeri denetim altına alındığını belirtti.
Sözcü Parnell, askeri bölgelerin genişletilmesinin sınırdaki insan kaçakçılığı şebekeleri ve uyuşturucu kartellerine karşı mücadeledeki "güvenlik açıklarını kapatmak" amacı taşıdığını bildirdi.
ABD'nin sınırda tam kontrol sağlama yolunda "olağanüstü ilerleme" kaydettiğini ifade eden Parnell, bu yöndeki çabaların kararlılıkla süreceğini dile getirdi.
Bölge halkı askeri bölge ilanından endişeli
Askeri bölgelerin genişletilmesi, Kongre onayı olmadan ABD topraklarında orduya iç güvenlik yetkisi verilmesi anlamına geldiği gerekçesiyle mahkemeye taşınırken, askeri bölge ilan edilen bölgelerdeki halk, doğa yürüyüşçüleri ve avcılar, kamu arazilerine erişimlerinin engellenmesinden endişeli.
New Mexico Yaban Hayatı Federasyonu yetkilisi Ray Trejo, "Tüfeğimle ava çıktığımda askerlerle karşılaşmak istemem. Bu durum gerginliğe neden olabilir." eleştirisinde bulundu.
Sivil toplum kuruluşları ise uygulamanın göçmenler üzerindeki etkisine dikkati çekerek, özellikle çöl sıcaklarında kamuya kapalı arazilerde kayıp göçmenleri arama faaliyetlerinin engelleneceği uyarısında bulunuyor.