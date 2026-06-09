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ABD ordusuna ait Apache tipi helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü

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ABD ordusuna ait Apache tipi helikopter, Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. İki pilot kurtarıldı. Düşüş sebebinin İran ateşi mi yoksa teknik arıza mı olduğu bilinmiyor. ABD Başkanı Trump pilotların iyi olduğunu açıkladı.

ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, pilotların kurtulduğu bildirildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, olayla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan kaynaklar, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düştüğünü belirtti.

Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığını aktaran kaynaklar, hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Abd Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılan NBA final maçını izlemesinin ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Pilotlar iyi. Evet, kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız ama pilotlar iyi." diye konuştu.

CENTCOM'dan açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu belirtilerek, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden kurtarıldığı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Olayın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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