ABD Anayasa Mahkemesi Önünde Kürtaj Protestoları

Kürtaj haklarını hem destekleyen hem de bu haklara karşı çıkan göstericiler ABD Anayasa Mahkemesi önünde gece boyunca protestolarını sürdürdü. Protestolar, haber kuruluşu Politico'da sızdırılmış bir belgenin yayınlanmasından sonra geldi

DailyMotion.com / Güncel