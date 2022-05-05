ABD Anayasa Mahkemesi Önünde Kürtaj Protestoları
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Kürtaj haklarını hem destekleyen hem de bu haklara karşı çıkan göstericiler ABD Anayasa Mahkemesi önünde gece boyunca protestolarını sürdürdü.
Kürtaj haklarını hem destekleyen hem de bu haklara karşı çıkan göstericiler ABD Anayasa Mahkemesi önünde gece boyunca protestolarını sürdürdü. Protestolar, haber kuruluşu Politico'da sızdırılmış bir belgenin yayınlanmasından sonra geldi
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