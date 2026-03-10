Haberler

ABD, Afganistan'ı "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine aldı

Güncelleme:
ABD, Afganistan yönetiminin bireyleri fidye ve siyasi tavizler için kaçırarak terörist taktikler kullandığı gerekçesiyle 'haksız gözaltına almayı destekleyen devlet' listesine aldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Rubio, Afganistan'ın haksız yere gözaltına aldığı Amerikalıların derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

ABD, Afganistan yönetimini, "fidye için veya politika tavizleri elde etmek amacıyla bireyleri kaçırarak terörist taktikler kullandığı gerekçesiyle "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, söz konusu duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Rubio, Afganistan yönetiminin, "fidye için veya politika tavizleri elde etmek amacıyla bireyleri kaçırarak terörist taktikler kullandığını" savunarak, ABD'nin Afganistan'ı "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine aldığını duyurdu.

Afganistan yönetiminin "ABD'li vatandaşları ve diğer yabancı uyruklu kişileri haksız yere gözaltına almaya devam ettiğini" ileri süren Rubio, bu yüzden ABD'lilerin Afganistan'a seyahat etmesinin güvenli olmadığını bildirdi.

Rubio, açıklamasında, "Taliban, Dennis Coyle, Mahmoud Habibi ve Afganistan'da haksız yere gözaltına alınan tüm Amerikalıları derhal serbest bırakmalı ve rehine diplomasisi uygulamasını sonsuza dek sona erdirmelidir." ifadesini kullandı.

"Haksız gözaltına almayı destekleyen devlet"

"Haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" kavramı, ABD yönetiminin bazı ülkelerin yabancı vatandaşları siyasi baskı aracı olarak keyfi şekilde tutukladığı veya alıkoyduğu durumları tanımlamak için kullandığı bir sınıflandırma olarak biliniyor."

Bu ifade genellikle, söz konusu ülkelerin bireyleri fidye, siyasi taviz ya da diplomatik pazarlık amacıyla alıkoyduğuna ilişkin değerlendirmeler kapsamında kullanılıyor.

ABD yönetimi, bu tür uygulamaları çoğu zaman "rehine diplomasisi" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
