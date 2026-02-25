Haberler

California Üniversitesine "İsrailli akademisyenlere düşmanca ortam oluşturduğu" öne sürülerek dava açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, California Üniversitesinde Yahudi ve İsrailli personellere karşı düşmanca bir ortam yaratıldığı iddiasıyla dava açtı. Bakanlık, üniversitenin ayrımcı ve taciz edici davranışları önlemediğini savunarak, kampüste yayılan Yahudi karşıtlığına dikkat çekti.

ABD Adalet Bakanlığı, "Yahudi ve İsrailli öğretim üyeleri ve personele karşı düşmanca bir çalışma ortamı oluşturduğu" iddiasıyla California Üniversitesine dava açtı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2023 sonrası California Üniversitesinde Yahudi karşıtı eylemlerin yaygınlaştığı savunuldu.

Açıklamada, üniversitenin "ayrımcı ve taciz edici davranışları önlemediği, Yahudi ve İsrailli çalışanlara karşı anayasayı ihlal eden ayrımcılık modeli veya uygulaması sergilediği" ve bu kişilere düşmanca ortam oluşturduğu ileri sürülerek, bu nedenle dava edildiği belirtildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, "Soruşturmamıza göre, üniversite yöneticilerinin kampüste şiddetli Yahudi karşıtlığının yayılmasına izin verdiği ve hem öğrencilere hem de personele zarar verdiği iddia ediliyor." ifadesini kullandı.

ABD hükümetinin, üniversitelerdeki Filistin destekçisi gösterilere yönelik sert tutumu

ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık düzenlenen Filistin'e destek gösterileri, İsrail yanlısı bazı kesimler tarafından "Yahudi düşmanlığı" yapıldığı öne sürülerek hedef alınmıştı.

Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü"nü kurmuştu.

ABD'deki bazı kuruluşlar da 2024'te üniversitelerde başlayan Filistin'e destek protestolarının ardından, Columbia, Yale, Harvard gibi ülkenin seçkin eğitim kurumlarının da arasında bulunduğu pek çok üniversite yönetimine karşı soruşturma açmış, siyasi baskıların yanında maddi kısıtlamalara gitmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok

Öcalan'la ilgili tartışmalara Bakan Gürlek noktayı koydu
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti

Olaylı çiftten beklenmedik karar! 7 ayda bitti
Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın

Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın
Yine bir ülkeyi karıştırdı! Resmen harekete geçiyorlar

Yine bir ülkeyi karıştırdı! Resmen harekete geçtiler