ABD Adalet Bakanlığı, 6 Eyalete Seçmen Verileri İçin Dava Açtı

Güncelleme:
ABD Adalet Bakanlığı, seçmen verilerini tam olarak paylaşmayan California, Michigan, Minnesota, New York, New Hampshire ve Pensilvanya eyaletlerine federal dava açıldığını duyurdu. Bakan Pam Bondi, eyaletlerin seçmen kayıtlarının doğru ve güvenli olma sorumluluğunu hatırlattı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, talep üzerine eyalet çapında seçmen kayıt listelerini vermedikleri gerekçesiyle California, Michigan, Minnesota, New York, New Hampshire ve Pensilvanya eyaletlerine federal dava açıldığı duyuruldu.

Bu 6 eyalete konuya ilişkin 6 farklı dava açıldığı aktarılan açıklamada, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin 1960 tarihli Medeni Haklar Yasası kapsamında eyalet çapındaki seçmen kayıt listelerinin oluşturulması, incelenmesi ve analiz edilmesini talep etme hakkı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Bondi'nin konuya ilişkin ifadelerine yer verilirken, Bakan, her eyaletin seçmen kayıtlarının doğru, erişilebilir ve güvenli olmasını sağlama sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Bondi, "Temiz seçmen kütükleri özgür ve adil seçimlerin temelidir." diyerek, eyaletlerin federal seçim yasalarına uyması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
