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ABD 5. Filo Komutanı Renshaw, İsrail'de deniz işbirliğini görüştü

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ABD 5. Filo Komutanı Renshaw, İsrail'de Donanma Komutanı Harel ve üst düzey deniz subaylarıyla görüştü. Görüşmede deniz işbirliği ele alınırken ziyaret, CENTCOM'un İsrail ordusunu İran'a yeni saldırı ihtimaline karşı uyardığı iddialarıyla aynı döneme denk geldi.

ABD Donanması 5. Filo Komutanı Koramiral Curt Renshaw, İsrail'i ziyaret ederek askeri yetkililerle iki ülkenin donanma güçleri arasındaki koordinasyon, işbirliğinin yanı sıra "çeşitli cephelerde yürütülen operasyonlardaki deniz faaliyetlerini" değerlendirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı Bahreyn'deki 5. Filo Komutanı Koramiral Renshaw, İsrail'deki temasları sırasında Donanma Komutanı Koramiral Eyal Harel ve diğer İsrailli üst düzey deniz subaylarıyla görüştü.

Açıklamada, tarafların "çeşitli cephelerde yürütülen operasyonlardaki deniz faaliyetlerini, bölgesel istikrarı ve deniz yollarının güvenliğini korumaya yönelik ortaklığın güçlendirilmesini, filolar arasındaki karşılıklı koordinasyonu ve teknolojik bilgi paylaşımını" ele aldığı aktarıldı.

Renshaw'ın bugün sona eren ziyareti, CENTCOM'un İran'a yeni saldırı ihtimaline hazırlıklı olma konusunda İsrail ordusunu uyardığı iddialarla aynı döneme denk geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran'a yeni saldırı ihtimaline hazırlıklı olma konusunda İsrail ordusunu uyardığını ileri sürmüştü.

Netanyahu'nun dün gerçekleştirilen güvenlik toplantısında hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u muhtemel İran saldırısı konusunda bilgilendirdiği aktarılmıştı.

İsrail basını, seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırı planlarına itiraz ettiğini ve bu konuda anlaşmazlık yaşadığını ileri sürmüş, buna karşın Netanyahu'nun İran'a saldırı niyetinde olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA
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