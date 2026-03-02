Haberler

ABD, 3 savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürüldüğünü doğruladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, 3 savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi sonucu" düştüğünü ve 6 mürettebatın tamamının kurtulduğunu duyurdu.

ABD ordusu, 3 savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi sonucu" düştüğünü ve 6 mürettebatın tamamının kurtulduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait üç, F-15E Strike Eagle savaş uçağının dost ateşi sonucu düştüğü kaydedildi.

ABD savaş uçaklarının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" vurulduğu belirtildi.

Altı kişiden oluşan mürettebatın tamamının fırlatma koltuğuyla uçaktan çıktığı, güvenli bir şekilde kurtulduğu ve durumlarının stabil olduğu ifade edildi.

Kuveyt'in yaşanan olayı kabul ettiği belirtilen açıklamada, Kuveyt ordusunun ABD'ye verdiği destekten dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi.

Olayın sebebinin araştırıldığı aktarıldı.

Sabah saatlerinde Kuveyt'te F-15 olduğu tahmin edilen ABD savaş uçaklarının düşmesine yönelik görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.

Kuveyt Ordusu da ABD'ye ait birkaç savaş uçağının sabah saatlerinde düştüğünü ve tüm mürettebatın kurtulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan Altay Bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Tahran mahşer yeri! İsrail saldırdı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Başkent mahşer yeri! Dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
Netanyahu'nun eşine ait fotoğraf karesi olay oldu

Kocasının kim olduğunu öğrenenler başlıyor saydırmaya
Beşiktaş'tan Altay Bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi