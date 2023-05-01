ABD, 3 konvoyla 700'den fazla kişiyi Sudan'dan tahliye etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, son 3 günde ABD hükümetinin organize ettiği 3 konvoyla aralarında ABD vatandaşları ve yerel çalışanların da bulunduğu 700 civarında kişinin Sudan'dan tahliye edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, son 3 günde ABD hükümetinin organize ettiği 3 konvoyla aralarında ABD vatandaşları ve yerel çalışanların da bulunduğu 700 civarında kişinin Sudan'dan tahliye edildiğini açıkladı.

Vedant, günlük basın toplantısında, 29 Nisan'dan beri ABD hükümetinin organize ettiği üçüncü konvoyun Sudan'dan ayıldığını söyledi.

Son konvoyun bugün Port Sudan'a ulaştığını aktaran Vedant, bu sayede 700'den fazla kişinin Sudan'dan tahliye edildiğini ifade etti.

Vedant, şu ana kadar toplam 1000'den ABD vatandaşının Sudan'dan tahliye edildiğini, bunların bir kısmının ABD konvoyları ile diğerlerinin ise başka şekillerde savaşın sürdüğü ülkeden ayrıldığı bilgisini verdi. ???????

Şu ana kadar Sudan'da bulunan 5 bin civarında ABD vatandaşının yardım isteyerek kendilerine ulaştığını belirten Vedant, tarafların ateşkesi 72 saat daha uzattığını hatırlatarak taraflarla angajmanlarını sürdürdüklerini ve iki tarafa da ateşkese uyulması, sivillerin ve sivil altyapıların korunmasına özen gösterilmesi çağrısından bulunduklarını söyledi.