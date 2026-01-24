Haberler

ABD'nin yeni Ulusal Savunma Stratejisi, savunma önceliklerinde değişime işaret etti

Güncelleme:
Pentagon, 2026 Ulusal Savunma Stratejisi'ni yayımlayarak iç güvenlik, müttefikler arasında yük paylaşımı ve ulusal savunma önceliklerinde değişiklik sinyalleri verdi. Belge, orduyu zayıflatan ulus inşası anlayışını eleştiriyor, Çin'in caydırılması ve önemli noktaların korunmasına öncelik veriyor.

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) yayımlanan 2026 Ulusal Savunma Stratejisi, iç güvenlik ve müttefikler arasında daha fazla yük paylaşımını vurgulayarak, ülkenin savunma önceliklerinde değişikliğin sinyallerini verdi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından 2026 "Ulusal Savunma Stratejisi" belgesi yayımlandı.

Geçmiş ABD yönetimlerinin "ulus inşası"na odaklandığı belirtilen belgede, bu durumun orduyu "zayıflattığı" savunuldu.

Belgede ayrıca, ABD topraklarını savunmak, çatışma yerine güç kullanarak Hint-Pasifik bölgesinde Çin'i caydırmak, müttefikler arasında yük paylaşımını artırmak ve ülkenin savunma sanayi tabanını yeniden canlandırmak gibi önceliklere yer verildi.

Ordunun ilk önceliği olarak "ulusal savunmaya" işaret edilen belgede, sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, Panama Kanalı ve Grönland gibi Batı Yarımküre'deki önemli yerlerin korunmasının yanı sıra hava, siber ve nükleer savunmanın güçlendirilmesine odaklanıldığı belirtildi.

Belgede, Rusya "kalıcı ancak yönetilebilir bir tehdit" olarak nitelendirilerek, Avrupa ülkelerinin kendi konvansiyonel savunmaları için birincil sorumluluğu üstlenmeleri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
