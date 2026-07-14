Haberler

ABB Meclisinin temmuz ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, temmuz ayı ilk birleşiminde gündem maddelerini görüşerek oy birliği ve oy çokluğuyla kabul etti. Toplantıda bazı meclis üyelerinin görevlerine devam dilekçeleri de bilgiye sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin temmuz ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Toplantıda, Ömer Osman Karakoca, İbrahim Uyar, Serkan Bedirhanoğlu, Levent Koç ve Mesut Özarslan'ın, belediye meclis üyeliğine, AK Parti meclis üyesi olarak devam edeceklerine dair dilekçeleri bilgiye sunuldu.

Gündem maddeleri, başkanlık yazıları ve bazı komisyon raporlarının toplantıda görüşülerek oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Işık, oturumu kapattı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı