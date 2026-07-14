Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin temmuz ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Toplantıda, Ömer Osman Karakoca, İbrahim Uyar, Serkan Bedirhanoğlu, Levent Koç ve Mesut Özarslan'ın, belediye meclis üyeliğine, AK Parti meclis üyesi olarak devam edeceklerine dair dilekçeleri bilgiye sunuldu.

Gündem maddeleri, başkanlık yazıları ve bazı komisyon raporlarının toplantıda görüşülerek oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Işık, oturumu kapattı.