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ABB'den yeni eğitim öğretim yılında alınan ulaşım tedbirlerine ilişkin açıklama:

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- "Yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde, Ankara genelinde ulaşımın aksamadan sürmesini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni eğitim-öğretim döneminde kent genelinde ulaşımın aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde, Ankara genelinde ulaşımın aksamadan sürmesini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Metro ve otobüs seferlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli planlamaların yapıldığı belirtilen açıklamada, dolmuş, servis araçları ve özel halk otobüslerinde aksama yaşanmaması için ilgili esnaf odaları ile işletmecilerle koordinasyonun sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda çekicilerin hazır bulundurulduğu ve 24 zabıta ekibinin sahada görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabah yoğunluğunda trafik akışını etkileyecek kazı faaliyetlerine izin verilmemiş; bir hafta boyunca kazı ve peyzaj çalışmaları nedeniyle şerit kapatılmaması kararlaştırılmıştır. Devam eden ASKİ çalışmalarında trafik akışını etkileyen noktalar için gerekli düzenlemeler yapılmış, kaldırım ve asfalt çalışmaları geçici olarak durdurulmuştur. Okul bölgeleri ve ana arterlerde trafik akışının kesintisiz sürdürülebilmesi için emniyet birimleriyle koordinasyon içinde trafik akışının sağlanması yönünde gerekli tedbirler alınmıştır. Ankara dışından gelecek yolcuların oluşturabileceği yoğunluğa karşı AŞTİ ve çevresinde ilave tedbirler alınmıştır."

Kaynak: AA
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