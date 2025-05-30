ABB Başkanı Yavaş, "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması"nın ödül töreninde konuştu Açıklaması

ABB Başkanı Yavaş, 'Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması'nın ödül töreninde konuştu Açıklaması
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'nın tam kalbinde, Çankaya Botanik Bahçesi gibi tarihi bir mekanda Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı'nı hayata geçirmek istedik.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'nın tam kalbinde, Çankaya Botanik Bahçesi gibi tarihi bir mekanda Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı'nı hayata geçirmek istedik. Çünkü kent dediğimiz şey yalnızca yollarla, binalarla değil, ortak acılarla, değerlerle ve hafızayla inşa edilir." dedi.

ABB'nin Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması'nın ödül töreni, belediyenin konferans salonunda gerçekleşti.

Törende konuşan ABB Başkanı Yavaş, milletin hafızasında derin izler bırakan büyük bir acıyı unutmamak, görevleri başında hain saldırılarla şehit edilen diplomatların aziz hatıralarını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yarışmayı sadece mimari bir sürecin değil, aynı zamanda milletçe bir vefanın, duruşun ve hafızanın parçası olarak gördüklerini anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"1973'ten günümüze kadar dünyanın dört bir yanında sadece görevini yerine getirdiği için hedef alınan 41 diplomatımızı ve toplamda 74 vatandaşımızı terör örgütlerinin insafsız saldırılarında kaybettik. Bu saldırılar, diplomatlarımızı susturmakla kalmamış, ülkemizin onurunu temsil eden elçilerin şahsında dünya barışına ve ortak insani değerlere saldırmıştır. Bu gerçek tarih kitaplarında bir not olarak değil, kentlerimizde, meydanlarımızda, zihinlerimizde ve yüreklerimizde hep canlı tutulmalıdır. İşte bu nedenle Ankara'nın tam kalbinde, Çankaya Botanik Bahçesi gibi tarihi bir mekanda Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı'nı hayata geçirmek istedik. Çünkü kent dediğimiz şey yalnızca yollarla, binalarla değil, ortak acılarla, değerlerle ve hafızayla inşa edilir."

Anıtla diplomatların yalnızca görev şehidi olmadığını, aynı zamanda barışın, diyaloğun ve millet onurunun simgesi olduğunu anlatmak istediklerini belirten Yavaş, "Onların adını taşıyan bu mekanda gençlerimiz sadece acıyı değil, sorumluluğunu da öğrenecek. Nefretin nelere yol açabileceğini, radikal ideolojilerin, çarpıtılmış tarihin ve terörün nasıl bir yıkım getirdiğini anlayacak." diye konuştu.

Daha sonra, yarışmanın kazananlarına ödülleri verildi.

Törenin ardından basın mensuplarının, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Belediyenizin dar gelirli ailelere yönelik bir çalışması olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Yavaş, kurban bağışı yapmak isteyenlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Yavaş, bunun yanı sıra 210 binin üzerinde aileye 2 bin 500 lira Kurban Bayramı desteği vereceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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