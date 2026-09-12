ABB Başkanı Yavaş, Ankara Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu:

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yavaş, Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki Ankara Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Ankara Kent Konseyi ile 1,3 milyon kişinin kent yönetimine katıldığını belirten Yavaş, kent yönetimine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Yavaş, Ankara'ya yeni metro yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Değişen bir mevzuatla yapılacak büyük yatırımlar için Hazine ve Cumhurbaşkanlığı onayı alma zorunluluğu getirildi. Bırakın bu kentte kamu yöneticileriyle tartışmayı, bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı ile var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programa alınması, 1,3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon avro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı iznine ihtiyaç olan Hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz. Sistem böyle. Bizler eğer bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek, bu ülkede farklı fikirlere sahip olan, Ankara'da farklı fikirlere sahip olan ancak bu kentin içinde yaşayıp belediyeye aynı oranda para ödeyen, o yaşamı hep birlikte paylaştığımız insanlarla ayrı olmamızın imkanı var mıdır?"

Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımların yaşandığına işaret eden Yavaş, "Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Belediye Meclisinde imkan olursa hep birlikte oy birliğiyle karar almaya çalışıyoruz. Oy birliğiyle karar aldığımız zaman daha da mutlu oluyoruz. Ayrılıkta azap vardır. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yavaş, Ankara halkının verdiği görevi, dönemlerinin sonuna kadar en iyi şekilde yapmak zorunda olduklarını, günlük tartışmalarla vakit geçiremeyeceklerini sözlerine ekledi.

Programdan ayrılırken Yavaş, kendisini bekleyen gazetecilere, "Arkadaşlar, bu soruları yakın zamanda toplanacağız, hep beraber görüşeceğiz. Şu anda konuşacak hiçbir şey yok. Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır." dedi.

Kaynak: AA