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ABB 2. Başkanvekilliğine Naki Demir seçildi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinde yapılan seçimde, Naki Demir ABB 2. Başkanvekilli oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinde yapılan seçimde, Naki Demir ABB 2. Başkanvekilli oldu.

ABB Meclisinin, Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki eylül ayı birinci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, ABB eski 2. Başkanvekili ve Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Emre Doğan'ın Çankaya Belediyesine yönelik operasyon kapsamında tutuklanması dolayısıyla başkanvekili seçimi yapıldı.

Yeni Parti ve CHP'nin divana sunduğu önergede Naki Demir, AK Parti'nin sunduğu önergede ise Oğulcan Sağlam aday gösterildi.

Gizli oy sistemiyle 137 üyenin oy kullandığı seçimde, ABB 2. Başkanvekili 70 oy ile Naki Demir oldu. Sağlam'ın 59 oy aldığı seçimde, 7 boş, 1 geçersiz oy kullanıldı.

Demir, seçim sonrası teşekkür konuşması yaptı.

Gündem maddeleri, başkanlık yazıları ve bazı komisyon raporlarının toplantıda görüşülüp, oy birliği veya çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Işık, oturumu kapattı.

Kaynak: AA
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