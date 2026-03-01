Haberler

Beykoz'da abartılı egzozlu araca 16 bin lira ceza

Beykoz'da abartılı egzozlu araca 16 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz'da yapılan trafik denetimlerinde abartılı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden bir araç tespit edildi. Sürücüye 16 bin lira idari ceza uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

BEYKOZ'da abartılı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen araç, polis ekiplerince tespit edilerek trafikten 30 gün men edildi. Sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde, abartılı egzoz kullanarak gürültü çıkaran ve vatandaşları rahatsız ettiği değerlendirilen bir araç durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün, ilgili mevzuata aykırı şekilde araç üzerinde teknik değişiklik yaptığı belirlendi. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca abartılı egzoz kullanmaktan 16 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

Trump'ı rüyadan uyandıracak gelişme! ABD ilk zayiatı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek
İran sınırındaki Esendere Sınır Kapısı'nda geçişlere kısıtlama getirildi

Sınır kapımızda 'savaş' önlemi! Kısıtlama getirildi