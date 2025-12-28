Aydın'da abartı egzozlu otomobilin sürücüsüne ceza

Haberler

Aydın'ın Efeler ilçesinde abartı egzozlu aracıyla görüntülenen sürücü Ali N.'ye 9 bin 200 lira ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi. Cezaya tepki gösteren sürücü, sanayide ceza yazılamayacağını savundu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilinde abartı egzoz bulunan sürücü Ali N.'ye 9 bin 200 lira ceza yazılırken, aracı da trafikten men edildi. Yazılan cezaya şaşıran sürücü "Sanayide de ceza yazılmaz arkadaşım. Sanayide binmeyeceğim de nerede bineceğim?" diyerek tepki gösterdi.

Akşam saatlerinde ilçedeki 3'üncü Sanayi Sitesi içerisinde abartı egzozlu 09 AJT 638 plakalı otomobilin, gürültülü şekilde seyir halindeki anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaşın ihbarı üzerine trafik ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen sivil trafik polisleri, otomobili ve esnaf olduğu belirlenen sürücüyü kısa sürede tespit etti. Otomobilinde abartı egzoz bulunan sürücü Ali N.'ye 9 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi. Cezaya şaşıran sürücü Ali N., "Sanayide de ceza yazılmaz arkadaşım. Sanayide binmeyeceğim de nerede bineceğim? Sanayici esnafı insan değil mi? İhbar edenler de esnaf" diye tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
