Abant'ta çocukların sömestirde kar keyfi

Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı, sömestir tatilinde çocukların karla kayma sevinciyle doldu. Soğuk hava nedeniyle gölün bir kısmı donarken, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

BOLU'da sömestir tatili için Abant Gölü Milli Parkı'na gelen çocuklar, karla kaplı tepelerden kaymanın keyfini yaşadı. Etkili olan soğuk hava nedeniyle gölün bir bölümü donarken, ortaya çıkan eşsiz manzara dronla görüntülendi.

Kentin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, sömestir tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bölgede bulunan otellerde konaklayan ve günübirlik aileleri ile birlikte tatil için Abant'a gelen çocuklar, karla kaplı tepelerden kaymanın keyfini çıkardı. Abant'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle gölün bir bölümü buz tuttu. Çam ormanlarıyla çevrili Abant'ta gölün donmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
