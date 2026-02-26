Haberler

Abant'ta kar güzelliği

Güncelleme:
Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı ve bölgedeki doğal güzellikler dron ile görüntülendi.

BOLU'da kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından karla kaplandı. Kar kalınlığı milli parkta yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Abant'ı çevreleyen çam ormanları ve yaylalarda beyaz güzellik oluştu. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
