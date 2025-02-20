Abant Gölü Milli Parkı Karla Kaplandı
Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak doğal güzelliklerini sergiledi. Ziyaretçiler kar manzarası eşliğinde yürüyüş yaparken, karayolları ekipleri temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bölgede etkili olan yağışla gölün çevresi ve milli parkın etrafındaki dağlarda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Abant'a gelenler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirdi.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, milli parktaki yollar ile otoparklarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Milli park içindeki gölün donmuş yüzeyi ve çevresinde oluşan kar manzarası havadan görüntülendi.