Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Kastamonu'nun Abana ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Karayolları ekipleri, güvenli ulaşım için mücadele ediyor. Sürücüler dikkatli olmaya davet ediliyor.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Abana-Çatalzeytin kara yolunun Denizbükü köyü mevkisinde yoğunlaşan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yer yer tipi şeklindeki yağış, görüş mesafesini düşürdü.

Karayolları ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçenin il merkeziyle ulaşımının sağlandığı kara yolunun yüksek rakımlı bölgelerinde yoğunlaşan kar yağışına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
