AB'den, İsrail polisinin Latin Patriği'nin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesine tepki

Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail polisinin, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesinin dini özgürlük ihlali olarak nitelendirdi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu kararın kutsal mekanlara ilişkin uzun süredir yürürlükte olan koruma düzenlemelerine de aykırı olduğunu belirten Kallas, "Kudüs'te ibadet özgürlüğü, istisnasız şekilde tüm inançlar için tam olarak garanti altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Kallas, Kudüs'ün çok dinli yapısının korunmasının önemine de dikkati çekti.

İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
