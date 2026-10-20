AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Husilerin Yemen halkına etkisini felaket olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Yemen'de İran destekli Husilerin saldırılarının yerel halk üzerindeki etkisinin felaket boyutunda olduğunu belirterek Yemen hükümetini nasıl destekleyebileceklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Kallas, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Husilerin son dönemlerdeki saldırılarına ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

Husilerin bölgedeki saldırılarının insanlar ve uluslararası toplum arasında korku oluşturmak için tasarlanmış "terörist taktikler" olduğunu kaydeden Kallas, "Husiler, bölgedeki güç dengesini değiştirmeyi, statülerini meşrulaştırmayı hedefliyor ve bunu yapmak için sivil hedefleri kullanıyorlar." dedi.

Kallas, savaşta sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu hatırlatarak AB'nin Suudi Arabistan ve Yemen hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Husilerin saldırılarının Yemen halkı üzerindeki etkisinin halihazırda felaket boyutunda olduğunu vurgulayan Kallas, AB'nin bu yıl Yemen'e 85 milyon avroluk insani yardım sağladığını, eylülden bu yana da acil insani yardım fonundan 2,5 milyon avronun harekete geçirildiğini aktardı.

Kallas, Yemen'e yönelik insani yardımları artırma ve hükümeti destekleme yollarını değerlendirdiklerini kaydederek siyasi müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik arabuluculuk çabalarını da desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Yemen hükümetinin talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kurulan "doğrulama ve denetim mekanizmasına" 2,5 milyon avro katkıda bulunacaklarını ifade eden Kallas, silah kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Yemen Sahil Güvenlik birimleri ve bölgedeki diğer aktörleri desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

AB ticaretinin yaklaşık 5'te biri Kızıldeniz'den geçiyor

Kallas, AB ticaretinin yaklaşık 5'te birinin Kızıldeniz üzerinden yapıldığını, bölgenin güvenliğinin Avrupa'nın çıkarına olduğunu kaydetti.

Üye ülkelerin AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides Operasyonuna yönelik yeni gemi gönderme taahhütlerinin önemli olduğunu ifade eden Kallas, "Ancak bu gemilerin fiilen denize açılmasını sağlamalıyız, aksi takdirde kendi güvenilirliğimize zarar vermiş oluruz." diye konuştu.

Kallas, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'yla yakın işbirliği içinde olduklarını belirterek koordinasyon sağlamak ve mükerrer çabaları önlemek amacıyla Aspides bünyesinden bir irtibat subayının görevlendirileceğini söyledi.

Oturumda söz alan bazı AP milletvekillerinin Husilerin AB terör listesine alınması talebi üzerine Kallas, bunun için bütün üye ülkelerin mutabakatına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kallas, barışa yalnızca diplomasi yoluyla ulaşılabileceğini, bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA