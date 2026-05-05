AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Kallas baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre görüşmelerde, Azerbaycan ile AB arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğe yönelik perspektifleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmelerde, siyasi diyaloğun yoğunluğunun artırılması ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemi vurgulandı.

Taraflar, işbirliğinin karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, Azerbaycan ile AB arasındaki diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yeni ikili anlaşmaya yönelik müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede ekonomi, ticaret, enerji güvenliği, ulaştırma ve lojistik, yeşil enerji ile dijitalleşme alanlarında işbirliğinin genişletilmesi imkanları ele alınırken, Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğine sağladığı katkı ve güvenilir ortak rolü öne çıkarıldı.

Bayramov, görüşmede çatışma sonrası dönemde bölgedeki mevcut durum, Azerbaycan'ın yürüttüğü imar ve yeniden inşa çalışmaları ile mayın tehdidiyle mücadele kapsamında atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin de ele alındığı görüşmede, Azerbaycan'ın bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına bağlılığı vurgulandı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve küresel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunarak, çok taraflı platformlar çerçevesinde işbirliği ve küresel sorunlara karşı ortak hareket imkanlarını değerlendirdi.

Görüşmede, Azerbaycan ile AB arasında çeşitli kurum ve programlar kapsamında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik perspektifler de ele alındı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

