AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Suriye'nin geleceğinde İran ve Rusya'nın yeri olmamalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ŞAM'DAKİ YENİ YÖNETİMLE İLK TEMAS

Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'deki gelişmelerin ele alındığını belirten Kallas, AB'nin halihazırda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Suriye temsilciliğinden üst düzey bir heyetin bugün Şam'daki yeni yönetimle temasa geçtiğini söyledi.

"TÜRKİYE, ABD VE AB'İN MUTABIK KALDIĞI TEMEL İLKELER VAR"

Kallas şöyle devam etti; "Heyet, Şam'da bazı üst düzey toplantılara katıldı. Amaç ülkenin yeni yetkilileriyle temas halinde olmak ve grubun ülkeyi nasıl yönetmeyi planladığını anlamaktı. Herkesin, Arap ülkeleri, komşu ülkeler, Türkiye, ABD ve AB'nin mutabık kaldığı temel ilkeler var. Bunlar toprak bütünlüğü, egemenlik, hesap verebilirlik ve ayrıca özellikle azınlıkları ve kadın haklarını dikkate alan kapsayıcı hükümete dair ilkelerdir."

"SURİYE, SURİYE HALKINI TÜM ÇEŞİTLİLİĞİYLE YANSITMALI"

Gelecek sürecin dış müdahale olmaksızın yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Kallas, "Suriye'ye ait olmalı ve Suriye halkını tüm çeşitliliğiyle yansıtmalıdır. Bu çok, çok önemli. Suriye'nin geleceğinde aşırılık, İran ve Rusya'nın yeri olmamalı." ifadelerini kullandı. Kallas, toplantıda birçok bakanın AB'nin Şam'daki yeni yönetimle ilişkisinin Rusya'nın ülkedeki nüfuzunu tümüyle elimine etme şartına bağlı olması gerektiği görüşünü dile getirdiğini aktardı.