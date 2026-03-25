AB ülkelerine ilk kez iltica başvurularında bulunanların sayısı 2025'te yüzde 27 azaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2025'te ilk kez iltica başvurusunda bulunan kişilerin sayısının 2024'e kıyasla yüzde 27 düşüş kaydettiği bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2025'te AB ülkelerine yapılan iltica başvuruları hakkındaki verileri yayımladı.

Buna göre, 2025'te AB ülkelerine toplam 669 bin 400 iltica başvurusu gelirken, bu sayıda 2024'e kıyasla yüzde 27 azalma tespit edildi.

Venezuela, Afganistan ve Suriye, iltica başvurularının geldiği ülkeler arasında başı çekti.

2025'te en fazla iltica başvurusunda bulunulan AB ülkesi, toplam başvuruların yüzde 21'inin yapıldığı İspanya olurken, bu ülkeyi yüzde 19'la İtalya, yüzde 17'yle Fransa ile Almanya ve yüzde 8'le Yunanistan izledi.

İlk iltica başvurusunun nüfusa oranla en fazla yapıldığı ülke de Yunanistan oldu.

Diğer yandan, 21 bin 125 refakatsiz çocuk, AB ülkelerine iltica başvurusunda bulundu.

Afganistan, refakatsiz çocuk başvurularının en fazla geldiği ülke olurken, bu ülkenin ardından sırayla Eritre, Suriye, Mısır ve Somali geldi.